ادارة نادي كربلاء تنفي استقالة المدرب علي وهاب

2022/04/14 | 07:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعنفى رئيس الهيئة الإدارية لنادي كربلاء أحمد هدام خبر استقالة مدرب الفريق علي وهاب واكد أن الأخبار التــي تناقلتهــا مواقع التواصل الاجتماعي وبعــض القنوات التلفزيونية ليست مؤكدة فضلاً عن أن إدارة النادي لم تتسلم أي كتاب رسمي بخصوص هذا الأمر.وقال هدام في تصريح لصحيفة الصباح وتابعته وكالة الانباء العراقية ( واع ) ، اليوم الخميس ، ان " ادارة نادي كربلاء متمسكة بخدمات المدرب علــي وهاب تثميناً للجهود التي قدمها للفريق الكروي لاسيما أنه أسهم في إعادة العميد الكربلائي إلى مصاف الدوري الممتاز".وأضاف هدام أن " الإدارة تلقت الخبر عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي وبعض القنوات المحلية، لافتاً إلى ان المدرب كان بصحبة الإدارة في ضيافة محافظ كربلاء وحتى ساعات متأخرة لما بعد مباراة الناصرية ".وأشار هــدام إلــى أنــه " لــم يسمع شخصياً أي موضــوع يخــص مغادرة وهــاب للفريق وترك العمل "، مبيناً ان " الإدارة تشيد بمــا قدمه وهاب خلال فترة تسلمه مهام القيادة الفنية لفريق كربلاء الكروي". وختم هدام ان " ادارة نادي كربلاء تطمح أن تكون الفترة المقبلة نقطــة انطلاق جديــدة لوضع ستراتيجية بشأن استعدادات الفريق لمنافسات الدوري الممتاز للموسم المقبل ".

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