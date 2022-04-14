2022/04/14 | 08:06 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها، الخميس، إن السفينة الرئيسية في أسطول البحر الأسود الروسي، وهي الطراد الصاروخي “موسكفا”، تعرضت لأضرار بالغة بعد انفجار ذخيرة على متنها.ويمثل الانفجار انتكاسة عسكرية أخرى لروسيا التي عانت من سلسلة من الضربات منذ هجومها على أوكرانيا في 24 فبراير الذي تصفه موسكو بأنه […]

ظهرت المقالة انفجار على متن “أخطر” سفينة روسية في البحر الأسود أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انفجار على متن “أخطر” سفينة روسية في البحر الأسود) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انفجار على متن “أخطر” سفينة روسية في البحر الأسود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).