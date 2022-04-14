التحليل النفسي وتطبيقاته المعرفية 3 - طلال الربيعي



التحليل النفسي وتطبيقاته المعرفية 3 - طلال الربيعي
2022/04/14 | 08:10 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن

#طلال_الربيعي بقبول دور الإيحاء في التنويم المغناطيسي, تخلى فرويد عن مفهوم الوراثة والانحطاط في التسبب بالهستيريا.

وهي اعتقادات جوهرية لكل من شاركو ووريثه الفكري بيير جانيت (Pierre Janet, 1859-1947).

كان بيير جانيت عالمًا نفسيًا وطبيبًا وفيلسوفًا ومعالجًا نفسيًا فرنسيًا رائدًا في مجال الهستيريا والذكريات المؤلمة .

تم تصنيفه جنبًا إلى جنب مع الفيلسوف والطبيب وعالم النفس الامريكي وليام جيمس (William James, ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التحليل النفسي وتطبيقاته المعرفية 3 - طلال الربيعي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التحليل النفسي وتطبيقاته المعرفية 3 - طلال الربيعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).



واصل القراءة على الحوار المتمدن


Sponsored Links