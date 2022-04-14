التحليل النفسي وتطبيقاته المعرفية 3 - طلال الربيعي

2022/04/14 | 08:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#طلال_الربيعي بقبول دور الإيحاء في التنويم المغناطيسي, تخلى فرويد عن مفهوم الوراثة والانحطاط في التسبب بالهستيريا.



وهي اعتقادات جوهرية لكل من شاركو ووريثه الفكري بيير جانيت (Pierre Janet, 1859-1947).



كان بيير جانيت عالمًا نفسيًا وطبيبًا وفيلسوفًا ومعالجًا نفسيًا فرنسيًا رائدًا في مجال الهستيريا والذكريات المؤلمة .



تم تصنيفه جنبًا إلى جنب مع الفيلسوف والطبيب وعالم النفس الامريكي وليام جيمس (William James, ......





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