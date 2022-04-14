الصين تسجل زيادة قياسية جديدة في عدد الإصابات اليومية بكورونا

2022/04/14 | 08:13 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أفادت لجنة الدولة للنظافة والصحة في الصين بتسجيل 29411 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصبح ذلك أكبر عدد للإصابات اليومية منذ بداية الجائحة.وأضافت اللجنة أنه توجد لدى 3020 شخصا منهم أعراض COVID-19 (الحمى والسعال والشعور بالضيق).ومن بين هؤلاء وصل 21 من الخارج، وتم التعرف على 2999 […]

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