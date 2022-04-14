رئيس الاتحاد المغربي يفتح الباب أمام عودة زياش للمنتخب

2022/04/14 | 08:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ فتح رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، فوزي لقجع، الباب أمام عودة نجم تشيلسي، حكيم زياش، إلى المنتخب للمشاركة في مونديال “قطر 2022″، موضحا أنه سيعبر عن هذه القناعة لمدرب “الأسود”.وقال لقجع خلال اجتماع للمكتب التنفيذي للاتحاد إن “أبواب الفريق الوطني مفتوحة لكل اللاعبين المغاربة، مهما كان الاختلاف مع أي لاعب (…) لا […]

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