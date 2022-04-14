وزارة النفط: لا أزمة في الوقود وعقوبات تنتظر المحطات الاهلية

2022/04/14 | 08:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

جددت وزارة النفط ، اليوم الخميس، تأكيدها بعدم وجود أزمة في الوقود، مشيرة إلى أن عقوبات تنتظر المحطات الاهلية المخالفة.

وقال وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع حامد يونس، في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إنه أجرى جولة تفقدية في عدد من محطات تعبئة الوقود في بغداد يرافقه مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية وعدد من المسؤولين في الشركة .

وأكد يونس، حرص الوزارة على توفير مادة البنزين، نافياً وجود ازمة او نقص في التجهيز للمحطات الحكومية والاهلية.

وأشار إلى أن بعض اصحاب محطات الوقود الاهلية ورغم دعم الوزارة لعملهم، فإنهم يفتعلون الازمات على حساب المواطن والوزارة لاهداف ومصالح ضيقة، مبيناً أنه التقى بعدد من المواطنين الذين عبرو عن تضامنهم مع قرار الشركة بمحاسبة المقصرين من اصحاب المحطات الاهلية .

من جانبه قال مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب، إن الشركة شرعت باتخاذ الاجراءات القانونية بحق عدد من اصحاب المحطات المخالفة للتعليمات، موضحاً أن الشركة لن تتهاون مع من يحاول العبث بحاجات المواطنين.

وأكد وجود انسيابية عالية في عمليات التجهيز وتزويد المواطنين بالوقود .

وكانت شركة توزيع المنتجات النفطية قد حذرت في وقت سابق أصحاب المحطات الاهلية المشيدة المخالفة لتعليماتها، من اللجوء الى إفتعال الازمات وارباك عملية تجهيز المواطنين بوقود البنزين .

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