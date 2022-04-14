القبض على اربعة متهمين وفق المادة ٤٣٠ في ميسان

2022/04/14 | 08:38 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت مديرية شرطة ميسان، اليوم الخميس، عن القاء القبض على اربعة متهمين وفق المادة ٤٣٠ في قضاء الكحلاء.وذكرت المديرية في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “مفارزها تمكنت من ألقاء القبض على اربعة اشخاص متهمين وفق المادة ٤٣٠ التهديد، خلال تنفيذ واجب أمني، بعد وصول معلومات استخبارية دقيقة”.واضافت انه “تم اتخاذ […]

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