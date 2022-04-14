بينها مدينة عربية.. أفضل أماكن السياحة في عصر الكوفيد

2022/04/14 | 08:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صُنفت باريس كأكثر وجهة سياحية ذات جاذبية في العام 2021 بعد أن احتلت المرتبة الأولى في تصنيف صادر عن شركة الأبحاث "يورو مونيتور".

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