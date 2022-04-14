2022/04/14 | 08:57 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ذكر تقرير لجماعة أفاز الحقوقية ومقرها الولايات المتحدة، الأربعاء، أن موقع فيسبوك أصبح “سوقا مزدهرة” للتجارة غير المشروعة في الحياة البرية عبر الإنترنت، إذ يسمح ببيع العديد من الكائنات المهددة بشدة بالانقراض.وقال باحثو الجماعة إن تحقيقا بشأن منصة التواصل الاجتماعي كشف 129 منشورا تدرج أنواعا مهددة بالانقراض معروضة للبيع، بينها نمور صغيرة […]

ظهرت المقالة فيسبوك في دائرة الاتهام..



تجارة غير مشروعة بوضح النهار أولاً على ايرث نيوز.

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