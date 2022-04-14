بيان السعودية والكويت وإبراز عدم تلبيه إيران لدعوات حول حقل نفطي يثير تفاعلا

2022/04/14 | 09:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار بيان للمملكة العربية السعودية والكويت والموجه لإيران حول استغلال حقل الدرة النفطي تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

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