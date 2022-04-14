جهود عاجلة لإنقاذ

2022/04/14 | 09:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

كشف مسؤول حكومي، اليوم الخميس، عن تنظيم مؤتمر عاجلا لانقاذ وادي الثيل العراقي جنوب ديالى.

وقال مدير ناحية بهرز(10كم جنوب بعقوبة) نزار اللهيبي في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان "قرى حوض جنوب بهرز والتي تصل الى 40 قرية تشكل المورد الاساسي لانتاج الثيل الطبيعي بكل انواعه على مستوى العراق منذ اكثر من 30 سنة وتحول الى مصدر رزق الاف الاسر".

واضاف اللهيبي،ان" ازمة جفاف الانهر ونضوب الابار الاتوازية دفعت الى تقلص انتاج الثيل بنسبة 50% لكن النسبة قد تصل الى 80% في ذروة الصيف اذا لم يجري اسعاف القرى بمصادر مياه بديلة تسهم في انقاذ الموقف".

واشار الى ان "مؤتمر موسع عقد بحضور وجهاء قرى حوض جنوب بهرز مع ممثلي الجهات الحكومية المختصة بملف المياه من اجل ايجاد حلول عاجلة تنقذ الموقف خاصة وان الوضع كارثي وسيؤدي الى تداعيات خطيرة".

ولفت الى ان "المؤتمر خرج بورقة تشكل خارطة طريق تتالف من 4 نقاط رئيسية سيجري عرضها على الجهات العليا من اجل توفير تمويل فوري لحفر المزيد من الابار ونقل مياه نهر دجلة عبر الانابيب الى نهر ديالى او خريسان لتغطية حاجة مناطق جنوب بهرز بالكامل خلال موسم الجفاف".

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