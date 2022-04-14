2022/04/14 | 09:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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وفد أمني رفيع يصل إلى كركوك للاطلاع على عملية المطرقة الحديدية » وكالة الأنباء العراقية

أمن

اليوم, 09:21

واع/

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