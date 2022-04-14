2022/04/14 | 09:34 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف مصرف الرافدين، اليوم الخميس، عن عدد الحسابات المفتوحة للمواطنين خلال شهر اذار الماضي.وذكر بيان للمصرف ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “عدد الحسابات المفتوحة للمواطنين وفئات اخرى في فروعه ببغداد والمحافظات خلال اذار الماضي بلغت٥٨٣٤ حساب توفير وجاري بالدينار العراقي والدولار وحسابات الودائع؛.واضاف أن “عدد الحسابات الجارية التي تم فتحها للمواطنين […]

ظهرت المقالة الرافدين يكشف عن عدد الحسابات المفتوحة للمواطنين خلال الشهر الماضي أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين يكشف عن عدد الحسابات المفتوحة للمواطنين خلال الشهر الماضي) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين يكشف عن عدد الحسابات المفتوحة للمواطنين خلال الشهر الماضي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).