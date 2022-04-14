شيخ دلير: حكومة الاقليم تمارس سياسة التجويع ضد شعبها من خلال “الرواتب”

2022/04/14 | 09:36 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… حملت عضو الاتحاد الوطني الكردستاني ريزان شيخ دلير، حكومة الاقليم مسؤولية تأخر صرف رواتب الموظفين في كردستان، لافتة الى ان هذه الحكومة تمارس سياسة التجويع ضد شعبها رغم ارتفاع اسعار النفط.وقالت دلير لـ /ألمعلومة/، ان “جميع موظفي اقليم كردستان يعانون من تأخر استلام الرواتب لفترات طويلة، على الرغم من قيام بغداد […]

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