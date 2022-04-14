البرلمان يعلن موعد التصويت على قانون الأمن الغذائي: تخفيض تخصيصاته لـ22 تريليون دينار

2022/04/14 | 09:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادحددت اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس، موعد تصويت مجلس النواب على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، فيما بينت تخفيض تخصيصاته الى 22 ترليون دينار

وقالت عضو اللجنة اخلاص الدليمي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "مجلس النواب، سيصوت على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، بعد عطلة عيد الفطر، بعد اكمال مناقشة القانون والتعديل عليه مع الجهات الحكومية التنفيذية".

وبينت الدليمي انه "تم الاتفاق على تخفيض تخصيصات مشروع قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية، الى 22 تريليون دينار بدلا من السقف الحكومي 25 تريليون دينار"، مشيرة الى ان "اللجنة المالية، مستمرة في المناقشة، والأيام المقبلة، ستشهد اجتماعات مكثفة لاكمال مناقشة القانون بين اللجان البرلمانية مع الجهات التنفيذية المختصة".

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