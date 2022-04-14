الرافدين يحصي حسابات التوفير والجاري والودائع

2022/04/14 | 09:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن مصرف الرافدين، اليوم الخميس، عن إحصائية بعدد حسابات التوفير والجاري والودائع.



وأوضح المصرف في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن "عدد الحسابات المفتوحة للمواطنين وفئات اخرى في فروعه ببغداد والمحافظات خلال اذار الماضي بلغت 5834 حساب توفير وجاري بالدينار العراقي والدولار وحسابات الودائع".

وأضاف ان "عدد الحسابات الجارية التي تم فتحها للمواطنين وفئات اخرى في اذار الماضي وصلت الى 569 حساب جاري بالدينار والدولار".

وأوضح المصرف ان " حسابات التوفير المفتوحة للمواطنين بلغت 4727 حساب بالدينار والدولار"، مبيناً ان "عدد حسابات الودائع بلغت 538 وديعة".

وأشار المصرف إلى ان "المصرف مستمر في تقديم خدماته وذلك بفتح الحسابات للمواطنين الراغبين في ايداع اموالهم في المصرف والحصول على الفوائد وفق شروط وضوابط وضعت وبإمكان زبائن المصرف زيارة فروعه في بغداد والمحافظات للاطلاع عليها".

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