الحماية الاجتماعية: لم نستلم منحة غلاء المعيشة

2022/04/14 | 09:41 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الوزارة ستطلق المنحة حال رصد مبالغها من خلال منافذ الصرف المعتمدة.

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