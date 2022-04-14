2022/04/14 | 09:42 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بوصول نائب العمليات المشتركة وقائد قوات الشرطه الاتحادية الى قاطع المقر المتقدم للعمليات المشتركة/ كركوك للاطلاع على عملية "المطرقة الحديدية".

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "نائب العمليات المشتركة وقائد قوات الشرطه الاتحادية وصلوا الى قاطع المقر المتقدم للعمليات المشتركة/ كركوك للاطلاع على عملية "المطرقة الحديدية التي تنفذها وحدات القوات الخاصة للجيش العراقي في منطقة وادي الشاي وكذلك وحدات جهاز مكافحة الارهاب في منطقة وادي زغيتون جنوب كركوك".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفد أمني رفيع يصل إلى كركوك (صور) ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفد أمني رفيع يصل إلى كركوك (صور) ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).