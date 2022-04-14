الرافدين يحصي عدد الحسابات المفتوحة خلال اذار الماضي

2022/04/14 | 09:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز- بغداد

احصى مصرف الرافدين، الخميس، عدد الحسابات المفتوحة للمواطنين وفئات اخرى خلال اذار الماضي.

وذكر المصرف في بيان إن "عدد الحسابات المفتوحة للمواطنين وفئات اخرى في فروعه ببغداد والمحافظات خلال اذار الماضي بلغت 5834 حساب توفير وجاري بالدينار العراقي والدولار وحسابات الودائع"، مبيناً أن "عدد الحسابات الجارية التي تم فتحها في اذار الماضي وصلت الى 569 حساب جاري بالدينار والدولار، في حين بلغت حسابات التوفير 4727 حساب بالدينار والدولار، بالاضافة الى عدد حسابات الودائع التي بلغت 538 وديعة"٠

وأضاف البيان أن "المصرف مستمر في تقديم خدماته وذلك بفتح الحسابات للمواطنين الراغبين في ايداع اموالهم في المصرف والحصول على الفوائد وفق شروط وضوابط وضعت وبامكان زبائن المصرف زيارة فروعه في بغداد والمحافظات للاطلاع عليها".

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