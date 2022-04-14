العراق استثمر 23 مليارا و425 مليون دولار في السندات الأمريكية

2022/04/14 | 09:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز- بغداد

اعلنت وزارة الخزانة الامريكية، الخميس، الدول الاسيوية الاكثر امتلاكا للسندات الامريكية، مبينة أن امتلاك الدول العربية لتلك السندات في القارة الاسيوية بلغت اكثر من 244 مليار دولار.

وقالت الخزانة في احدث جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "الدول الاسيوية استثمرت اموالها في السندات الامريكية اكثر من باقي الدول في القارات الخمس"، مبينة أن "مجموع ما تمتلكه دول العالم من استثمار في هذه السندات تبلغ 7 ترليونات و661 مليوناً و733 مليون دولار".

واضافت ان "ما تمتلكه الدول الاسيوية نصيب الاسد منها وبواقع 3 ترليونات و897 مليونا و145 الف دولار، في حين جاء الدول الدول الاوربية ثانيا بمجموع 2 ترليونان و542 مليونا و726 الفا دولار ومن ثم جاءت الدول الامريكية الشمالية والجنوبية بمجموع بلغ 844 مليارا و103 مليون دولار، ومن ثم جاءت رابعا استراليا والجزر المجاورة لها بمجموع 62 مليارا و806 مليونا ، وجاءت اخيرا الدول الافريقية وبمجموع 54 مليارا و41 مليونا دولار.

واوضح ان مجموع ما استثمرته الدول العربية الاسيوية من سندات امريكية بلغت 244 مليارا و998 مليونا دولار"، مشيرة الى ان "السعودية جاءت اولا وبواقع 119 مليارا و402 مليونا دولارا تليها الكويت بواقع 50 مليارا و578 مليونا دولار تليها الامارات وبواقع 44 مليار و788 مليونا دولار ومن ثم العراق بواقع 23 مليارا و425 مليون دولار".

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