3 لاعبين عرب في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. فمن سيبلغ النهائي؟

2022/04/14 | 09:48 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ضمن ثلاثة لاعبين عرب تواجدهم مع أنديتهم في الدور نصف النهائي للنسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.فمن أصل أربعة أندية بلغت المربع الذهبي لأمجد البطولات الأوروبية، تضم ثلاثة فرق لاعبين عربا، حيث يلعب المدافع الجزائري عيسى ماندي مع نادي فياريال، ومواطنه رياض محرز مع مانشستر سيتي، ويقود النجم المصري […]

ظهرت المقالة 3 لاعبين عرب في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا..



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