في مصر طبقتين الفارق بينهما رهيب - محمد حسين يونس

2022/04/14 | 09:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_حسين_يونس بالأمس إختار إتحاد الكرة المصرى السيد إيهاب جلال ليكون المدير الفني الجديد لمنتخب مصر ..



عظيم ..



بلا خواجات بلا دوشة ...



كدة بنخسر ..



و كدة حنخسر .



لقد كانت هناك مفاضلة بينه و بين لاعب الكرة الشهير حسام حسن ..



إنتصر فيها الباشا إيهاب بسبب قربه من السادة المسئولين بالإتحاد ..و سيحصل لمدة سنتين علي مرتب شهرى قدره 770 الف جنية ( بعد خصم الضرائب ) .يخرب بيتكم يا بعدا ..



في الإتحاد و و ......





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