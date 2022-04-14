2022/04/14 | 10:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر أمني، اليوم الخميس، باعتقال شخص كان يروم حرق جامع في منطقة حي العامل ببغداد.وقال المصدر لوكالة ايرث نيوز ان “قوة من شرطة بغداد القت القبض على شخص كان يروم حرق احد الجوامع ضمن منطقة حي العامل”.واضاف المصدر ان “القوة نقلت المعتقل الى مركز امني للتحقيق معه”.

ظهرت المقالة بغداد..



القبض على شخص كان يروم حرق جامع في حي العامل أولاً على ايرث نيوز.

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