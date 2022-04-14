2022/04/14 | 10:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاهدت المقدمة التي يظهر فيها أبطال سلسلة مارفل على مدى السنوات الماضية، مثل الرجل الحديدي، وكابتن أمريكا، وكابتن مارفل، وهلك، وغيرهم، ولكن شعرت بقشعريرة قوية تسري في جسدي لحظتها..والسبب؟

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أغنية "وردة" في مسلسل Moon Knight من مارفل… حينما قررت هوليوود أن تعطي "الخبز للخباز") نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أغنية "وردة" في مسلسل Moon Knight من مارفل… حينما قررت هوليوود أن تعطي "الخبز للخباز") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).