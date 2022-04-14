2022/04/14 | 10:11 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- توضيح بشأن تعيين 5 آلاف طبيب بيطري
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توضيح بشأن تعيين 5 آلاف طبيب بيطري) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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