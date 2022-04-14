الكمارك: اتلاف مواد مخالفة للضوابط في مطار بغداد الدولي

2022/04/14 | 10:21 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الخميس، عن اتلاف مواد مخالفة للضوابط في مطار بغداد الدولي.وذكرت الهيئة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “مركز كمرك الشحن الجوي في مطار بغداد الدولي قام باتلاف (مواد دعائية) مخالفة للضوابط والتعليمات النافذة”.واضافت ان “عملية الاتلاف تمت من قبل لجنة مختصة شكلت لهذا الغرض”.

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