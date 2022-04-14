العراق يعتزم ادراج مخطوطات نادرة على لائحة التراث العالمي

2022/04/14 | 10:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلنت دار المخطوطات العراقية في وزارة الثقافة والسياحة والآثار، الخميس، عن تقديم ملف يحوي مجموعة من المخطوطات لإدخالها ضمن لائحة التراث العالمي.وقال مدير عام الدار احمد كريم العلياوي في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” واطلعت عليه /المعلومة/، إن “مجموعة من المخطوطات قدمت إلى منظمة الأمم المتحدة للثقافة والتربية والعلوم (يونسكو) لادخالها ضمن لائحة التراث […]

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