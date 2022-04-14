2022/04/14 | 10:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تراجعت العقود الآجلة للنفط بشكل طفيف، اليوم الخميس، بعد ارتفاعها بحدة في النصف الأول من الأسبوع، حيث كان المتداولون يزنون زيادة أكبر من المتوقع في مخزونات النفط الأمريكية مقابل شح الإمدادات العالمية.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتًا ، أو 0.13٪ ، عند 108.64 دولارات للبرميل، وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 48 سنتًا، أو 0.46٪، إلى 103.76 دولارات للبرميل في الساعة 04:20 بتوقيت غرينتش.

وتجاهل كلا العقدين يوم امس الأربعاء الزيادة الكبيرة في مخزونات الخام الأمريكية لينهي جلسة التداول بارتفاع 4٪ تقريبًا، وجاءت قفزة الأسعار في الوقت الذي استمرت فيه المخاوف من حدوث مزيد من الاضطرابات في الإمدادات العالمية في اهتزاز السوق.

وحذرت وكالة الطاقة الدولية الأربعاء من أنه اعتبارًا من ايار فصاعدًا، قد يتم إغلاق ما يقرب من 3 ملايين برميل يوميًا من النفط الروسي بسبب العقوبات أو الحظر الطوعي.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إنه على الرغم من الإشارات إلى استمرار تعطل الإمدادات العالمية، ارتفعت مخزونات النفط في الولايات المتحدة بأكثر من 9 ملايين برميل الأسبوع الماضي، مدفوعة جزئياً بإصدارات من الاحتياطيات الاستراتيجية للبلاد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تراجع طفيف بأسعار النفط وبرنت يسجل 108 دولارات للبرميل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تراجع طفيف بأسعار النفط وبرنت يسجل 108 دولارات للبرميل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).