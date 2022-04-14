ما مضى من زماني لي... - محمد الحنفي

2022/04/14 | 11:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_الحنفي الحياة تودد...والحياة استقامة...والخصوصيات...التخص الأفراد...لا تعني...غير الأفراد...°°°°°°وأنا...عندما عشت...عندما عملت...لا أذكر...ما يخصني...في أي جمع...من الأفراد...في عالم الخوض...في خصوصيات...الأفراد...الأشارك فيها...بأي حديث...لأن خصوصياتي...الآتية...من عمق الزمان...من الماضي...لي...لا تهم أي فرد ......





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