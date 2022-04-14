كان مفضلًا لدى الملك المصري رمسيس الثاني.. مصور يفاجأ بوجود طائر بـ

2022/04/14 | 11:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بينما كان المغامر الإماراتي، خليفة المزروعي، يفقد أمله في العثور على البوم الفرعوني، نجح أخيرًا في رصده بعدسة كاميرته بعد مرور حوالي 3 أسابيع من البحث المستمر..ما القصة التي تدور حول هذا الطائر؟

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