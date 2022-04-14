بغداد تستيقظ على حادثة أليمة أودت بحياة أم وأطفالها الثلاثة

2022/04/14 | 11:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

افاد مصدر امني، اليوم الخميس، باندلاع حريق داخل منزل سكني بغداد، اسفر عن مصرع أم واطفالها الثلاثة في بغداد.

وذكر المصدر لـ (بغداد اليوم)، أن "حريقاً اندلع، فجر اليوم، داخل منزل سكني ضمن منطقة الكريعات شمالي بغداد"، مبيناً أن "الحادث اسفر عن مصرع أم واطفالها الثلاثة".

وأضاف أن "الاجهزة المختصة حضرت الى مكان الحادث، واجرت التحقيقات اللازمة"، موضحاً أن "المعلومات الاولية تشير إلى أن اسباب الحريق كان نتيجة تماس كهربائي".

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