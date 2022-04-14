2022/04/14 | 11:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الخميس، عن ضبط ١٢ شاحنة مخالفة لضوابط الاستيراد.وذكرت الهيئة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “كوادرها العاملة في قسم التحري ومكافحة التهريب في مديرية كمرك المنطقة الوسطى قامت بضبط ٨ شاحنات تحمل مواد مخالفة (معمل ثلج، مرمر، مراوح مختلفة، اثاث)”.واضافت انه “ومن جانب اخر، ضبط […]

ظهرت المقالة الكمارك: ضبط ١٢ شاحنة تحمل مواد مخالفة للضوابط أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكمارك: ضبط ١٢ شاحنة تحمل مواد مخالفة للضوابط) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكمارك: ضبط ١٢ شاحنة تحمل مواد مخالفة للضوابط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).