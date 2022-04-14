2022/04/14 | 11:15 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: MFrMjCodxI4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المنتجات النفطية ترصد عمليات لتهريب الوقود تصل الى 7 ملايين لتر يوميا في نشرة الـ8 صباحا) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المنتجات النفطية ترصد عمليات لتهريب الوقود تصل الى 7 ملايين لتر يوميا في نشرة الـ8 صباحا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).