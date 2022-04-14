2022/04/14 | 11:15 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عائلة تتباهى بزيها الفلكلوري وتستذكر التاريخ العراقي الرائع) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: oakpZVORTo8
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عائلة تتباهى بزيها الفلكلوري وتستذكر التاريخ العراقي الرائع) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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