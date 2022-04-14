روسيا: إسقاط ميغ 29 ومروحية وتدمير أهداف عسكرية واستسلام مئات الجنود في ماريوبول

2022/04/14 | 11:26 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قالت وزارة الدفاع الروسية إنه تم إسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز MiG-29 ومروحية ومسيرة في مطار دنيبرو ليلا، كما تدمير 12 هدفا عسكريا ومستودعات تابعة لللقوات الأوكرانية.وجاء في التقرير اليومي للعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.-تدمير 12 هدفا عسكريا أوكرانيا ليلا بأسلحة عالية الدقة، بما في ذلك مستودعا للمدفعية في فيليكا […]

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