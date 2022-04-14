مدخرات بلا قيمة.. أوكرانيون يعانون من رفض بنوك أوروبا تحويل عملتهم الوطنية

2022/04/14 | 11:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواجه الأوكرانيون الفارين من الحرب في بلادهم صعوبات كبيرة في تحويل أموالهم من العملة المحلية إلى اليورو في دول الاتحاد الأوروبي التي لجؤوا إليها، فقا لموقع "يورو نيوز" الإخباري.

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