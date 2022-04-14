-الأصنام-. - شاكر كتاب

2022/04/14 | 11:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#شاكر_كتاب فكرة الأصنام ونصبها والتعامل معها بنوع عالٍ من القدسية فكرة قديمة قدم المجتمعات واستقرارها الأول.



كانت الأقوام التي تفقد قائدا لها في قتال أو في موتٍ طبيعي أو بعد مرضٍ عضال تشيّد له تمثالاً لمواصلة تعظيمها له ووفاءً لما كان عليه من مكانة عالية ورمزية خاصة.



تصاعدت مع الزمن وبتعاقب الأجيال قيمة الأصنام ومكانتها لتقترب من معنى التقديس الحقيقي فصارت رموزاً لآلهة يتصور اتباعها وجوده ......





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