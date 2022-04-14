معرض فني في دولة الإمارات يتتبع تطورها كمركز ثقافي على مدى 50 عامًا

2022/04/14 | 11:36 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستكشف معرض "Portrait of a Nation II"(إمارات الرؤى 2) تطور المشهد الفني في دلوة الإمارات العربية المتحدة، على مدى 50 عامًا.ويضم المعرض مجموعة فريدة من الأعمال والفنانين الإماراتيين والوافدين.وتقدم أمينة المعرض مايا الخليل، جولة لـCNN عبر المعرض والأعمال الفنية المختلفة التي يمكن العثور عليها بداخله.

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