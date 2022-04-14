2022/04/14 | 11:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم

الخميس، القبض على 33 متهماً في مناطق

مختلفة من العاصمة، بينهم قيادي من

اتباع الصرخي في منطقة النهروان.

وذكر إعلام القيادة في بيان تلقته وكالة

نون الخبرية، أنه "قطعاتنا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بينهم قيادي من اتباع الصرخي.. القبض على 33 متهماً في بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بينهم قيادي من اتباع الصرخي.. القبض على 33 متهماً في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).