هيئة التقاعد توضح بشأن زيادة الرواتب ومنحة الـ100 ألف

2022/04/14 | 11:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت هيئة التقاعد الوطنية، اليوم

الخميس، تقديم مقترحات لزيادة رواتب

المتقاعدين، فيما كشفت عن إغلاق ملف

مكافئة نهاية الخدمة لمنتسبي الجيش

السابق بالكامل.

وقال رئيس هيئة التقاعد الوطنية إياد

الجبوري وا

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