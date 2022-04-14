ضمن مبادرة داري.. الاعمار تصادق على مخططات التصميم الاساس لمدينة الضفاف السكنية الجديدة في كربلاء

2022/04/14 | 11:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صادقت وزيرة الاعمار والاسكان

والبلديات العامة، نازنين محمد وسو،

الخميس، على مخططات التصميم الاساس

لمدينة الضفاف السكنية الجديدة في

محافظة كربلاء المقدسة، والتي انجزتها

المديرية العامة للتخطيط العمراني

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