ازمة البنزين تتفاقم وتلحق ضررا كبيرا بسواق شاحنات السلع الغذائية

2022/04/14 | 11:42 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..كشف مصدر مطلع, الخميس, عن السبب الحقيقي وراء تفاقم ازمة البانزين والكازوئيل في بغداد والمحافظات, مبينا ان الازمة الحقت ضررا كبيرا بالفلاحين وسواق الشاحنات المحملة بالسلع الغذائية والمحاصيل الزراعية سريعة التلف.وقال المصدر في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” السبب الرئيسي وراء ازمة البانزين والكازوئيل تتحمله الشركة العامة […]

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