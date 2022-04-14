مع استمرار موجات الغبار.. الصحة العراقية تفصل إجراءاتها الطارئة بجميع مؤسساتها - عاجل

2022/04/14 | 11:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن توفير جميع المؤسسات الصحية مادة الأوكسجين الطبي وجميع العلاجات الخاصة بالاختناقات وحالات الربو الحادة بشكل مجاني.

وقال المتحدث باسم الصحة سيف البدر في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم)، إن "الوزارة وفرت جميع المؤسسات الصحية مادة الأوكسجين الطبي وجميع العلاجات الخاصة بالاختناقات وحالات الربو الحادة بشكل مجاني، بالإضافة إلى استنفار سيارات الإسعاف الطارئة للمستشفيات لتلقي الرعاية في ردهات الطوارئ ونقل الحالات التي تتأثر جراء موجة الغبار المستمرة بالعراق بين الحين والآخر والتي كانت آخرها أمس الثلاثاء".

وأضاف ان "اغلب الحالات أتت أو تأتي للمستشفيات تتماثل للشفاء بعد تلقي العلاج خلال مدة قصيرة ربما ساعة أو ساعتين في ردهات الطوارئ وإن قسما قليلا من الحالات يحتاج إلى عناية أكثر وربما يحتاج الدخول في ردهات المؤسسات الصحية وأن قسما قليلا اي الحالات النادرة التي قد يكون هناك مضاعفات لديها".

ودعا البدر إلى "تجنب الخروج في الطقس الذي يكون مليئا بالغبار قدر الإمكان خصوصا كبار السن الذين لديهم اعتلالات تنفسية مزمنة كالربو وغيرها وعليهم ارتداء الكمامة أيضا للوقاية من كورونا وللوقاية من الغبار في حال الخروج بالإضافة إلى تلقي العلاج خصوصا الحالات المزمنة ممن عنده علاج يتلقاه بشكل منتظم والتأكيد على تلقي العلاج حسب وصفة الطبيب المختص المعالج".

هذا وتشهد مناطق العاصمة بغداد وبعض المحافظات سلسلة من موجات الغبار التي كانت آخرها اول امس حيث ضربت العاصمة وبعض المحافظات وتسببت بعمليات اختناق وايضا انعدام في الرؤية في أغلب المناطق، فيما بينت هيئة الانواء الجوية ان موجات الغبار قد تستمر بين الحين والاخر حتى منتصف الشهر المقبل .

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