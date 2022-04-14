دولة القانون: دعوات حل البرلمان تمثل تهديدا للعراق وأمنه

2022/04/14 | 12:36 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..عبر ائتلاف دولة القانون ، الخميس، عن قلقه ازاء دعوات حل البرلمان التي تمثل تهديدا للعراق وأمنه، فيما وصف تلك الدعوات بـ”غير الصادقة”.وقال النائب جواد عويز الغزالي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “دعوات حل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة هي دعوات غير الصادقة”، لافتا إلى أن “هذه الدعوات هدفها الضغط على […]

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