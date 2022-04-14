بالصلاة والصمود.. سكان شرقي أوكرانيا يستعدون للدفاع عن أراضيهم ضد القوات الروسية

2022/04/14 | 12:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا يوجد شيء هادئ في الجبهة الشرقية لأوكرانيا، وبمكان ليس ببعيد عن مدينة بارفينكوفي، تحذر قنابل الهاون الروسية مما سيأتي.تحدث مراسل CNN، بن ويديمان، إلى المدنيين والقوات في الجبهة الشرقية لأوكرانيا، مع بدء الهجوم الروسي في المنطقة.

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