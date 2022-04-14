مرشحون لعضوية نقابة الصحفيين: لدينا خطط وبرامج ستخدم الأسرة الصحفية

2022/04/14 | 12:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – فاطمة رحمة

وسط آمال بالارتقاء في عالم الصحافة العراقية ومحاولة اضافة منجزات جديدة لها، يشهد يوم غد الجمعة انعقاد المؤتمر الانتخابي لنقابة الصحفيين تحت شعار "صحفيو العراق عيون الشعب المتطلعة الى غد المحبة والسلام".

وقال رئيس اتحاد الصحفيين العرب نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "انتخابات النقابة هي ممارسة ديمقراطية تجرى بشفافية مراقبة قضائياً وأمام الهيئة العامة"، مبيناً، أن "المتقدمين يحصدون فيها نتائج ما غرسوا من خدمة ومنجزات وحرص ومطالب زملائهم الذين يجيدون اختيار من يحسن السعي لتحقيق مكاسب مهنية لأعضاء النقابة".

فيما أكد نائب رئيس مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي والمرشح لعضوية مجلس النقابة محمد سلام لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "النقابة مرفأ عملي يتفاعل ميدانياً مع تطلعات أعضائها"، معرباً عن أمله "بتوفر فرصة طيبة لانتشال مهنة الصحافة من معاناتها، عبر ترشحنا الى المجلس المركزي فيها".

فيما أوضح عضو مجلس الأمناء والمرشح لعضوية مجلس النقابة علاء الحطاب لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن " أملنا كبير بإضافة قيمة مضاعفة لما حققته النقابة من منجزات، عبر ترشحنا الى المجلس المركزي فيها، خلال انتخابات الدورة المقبلة"، مؤكداً، أن برنامجاً كاملاً لدينا نعمل على تطبيقه عند نيلنا ثقة الناخبين سيكون له دور كبير في تحقيق تطلعات الاسرة الصحفية

وذكر الصحفي حمودي غريب لوكالة الأنباء العراقية (واع)، "نريد مجلساً يحافظ على المكتسبات المتحققة، ويضيف مكاسب جديدة، تضع الصحفي في مكانته الحقيقية، أمام القانون".

فيما يرى المرشح لعضوية نقابة الصحفيين رسول حسون الفزع لوكالة الأنباء العراقية (واع)،ان " ترشيحنا لعضوية النقابة بهدف خدمة الزملاء وإزالة العقبات التي يمكن أن تواجه مسيرة العمل النقابي في الصحافة العراقية".

وأعرب المرشح لمنصب نقيب الصحفيين عبد الكريم ياسر لوكالة الأنباء العراقية (واع)، عن امله بـ"اختيار مجلس للنقابة يكون متعاوناً مع الأسرة الصحفية، ويستحق ثقة زملائه ويسعى لخيرهم بإحراز مكتسبات ترسخ وضعهم وترصِّن قيمتهم في المجتمع".

فيما ذكرت المرشحة لمنصب نقيب الصحفيين نجاة الزغبي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، "انها تأمل المثول بين يدي تاريخ نقابة الصحفيين الموغل في المنجزات، من الجواهري الى اللامي".

وبينت، أن "تاريخ الكلمة التي أعادت تشكيل حكومات من على صفحات الجرائد يحضر الآن".

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