عراقي مهدد بهدم بيته فوق رأسه !

2022/04/14 | 12:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في بلد الخيرات, تفطن آلاف الأسر الفقيرة العشوائيات في ذي قار بسبب الظروف المعيشية الصعبة التي أجبرتهم على ذلك..



وقال مواطنون لمراسلنا سلامة السرهيد إنهم يعيشون في قلق وخوف من إزالة منازلهم دون توفير البدائل السكنية لهم..

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