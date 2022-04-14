برلمان العراق ينقذ الموازنة بتفويض حكومة الكاظمي

2022/04/14 | 12:42 - المصدر: قناة التغيير

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مع تحرك البرلمان باتجاه تفويض الحكومة الحالية لرفع الموازنة، ينتظر الشارع السياسي والشعبي الإجابة على تساؤلات عدة حول دستورية إدارة ملفات عالقة في البرلمان منها ما هو تشريعي ورقابي في حال استمرار الانسداد السياسي التي تصنعه القوى السياسية بصراعها على الكتلة الأكبر معطلة بذلك مهام البرلمان وواجباته

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