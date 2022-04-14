طهران تصدر تعليمات جديدة للمسافرين الإيرانيين والعراقيين

2022/04/14 | 12:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مساعد وزير الصحة الإيراني كمال

حيدري، الخميس، أن معيار دخول وخروج

المسافرين الإيرانيين والعراقيين هو

تلقي جرعتين من لقاح كورونا أو اختبار PCR

بصلاحية 72 ساعة.

وأصدر حيدري تعميما جاء فيه: إثر قرا

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