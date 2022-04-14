2022/04/14 | 12:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:عباس الصباغ

يتحاشى اكثر المتصدين للاقتصاد ،

الحديث عن مستقبل الاقتصاد العراقي

والتطرق الى مواضيع مثل : (ماذا لو نضب

النفط ؟ ) والى (ماذا لو اتجهت الدول

المستهلكة للنفط الى الطاقة البديلة ؟)

،

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مستقبل الاقتصاد العراقي) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مستقبل الاقتصاد العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).